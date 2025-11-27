El Juzgado da 10 días de plazo para alegar al paso por una finca junto al río Bouzós para atajar los vertidos

El Juzgado de Cangas ha dado 10 días de plazo a los propietarios de una finca colindante con el Bouzós para alegar al requerimiento del Concello de franquear el paso a los operarios y maquinaria necesarios para reparar una avería en un tramo de la tubería de saneamiento próxima al río y que está causando vertidos contaminantes. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, considera que el margen temporal es excesivo, dada la urgencia de la obra, aunque los dueños de dicho terreno ya manifestaron recientemente su oposición, alegando que el Concello y la UTE Gestión Cangas –concesionaria del servicio del ciclo integral del agua– pueden hacerlo por otras propiedades que, al contrario que la suya, están sin cerrar y no es necesario retirar las vallas y volverlas a instalar.

La vía judicial es la única que contempla el gobierno de Cangas para poder realizar los trabajos de reparación de la canalización de fecales en dicho punto comprendido entre Reboredo y la calle Atranco, que estima que podrían ejecutarse en un solo día, si no hay imprevistos, «e deixando a finca e o peche tal como están». Insiste en que las otras fincas circundantes están repletas de maleza y con arbolado que complican el acceso hasta el punto de que obligaría a cortar varios ejemplares para acceder al cauce con maquinaria pesada. Los propietarios afectados reprochan la insistencia en pasar por su finca y se sienten «agraviados» frente a sus vecinos.

«Teremos que agardar o que decida o Xulgado», asumía el edil hace unos días. Ayer volvió a lamentar que este procedimiento dilate los plazos. Mientras, los residuos contaminantes siguen vertiendo sin tregua al río Bouzós.

Cangas inicia la limpieza de cauces fluviales

Operarios de la empresa Manserga trabajan desde ayer, por encargo del Concello de Cangas, en la limpieza de tramos urbanos de los cauces de los ríos Bouzós y Canliña, entre Coiro y el centro de la villa, y O Pontillón, en el entorno del pabellón de O Gatañal, en Darbo. El gobierno local encargó la actuación tras recibir las autorizaciones de Augas de Galicia, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), confirmó ayer el inicio de los trabajos, que deberán rematar antes del 10 de diciembre. El Canliña, un pequeño regato que a su paso por la zona de Longán provoca inundaciones en las fincas que lo rodean cuando llueve con intensidad, ya está siendo desbrozado y saneado de lodos para impedir que el agua se estanque y facilitar que circule hasta su desembocadura en Rodeira. El río discurre canalizado o entubado en una parte de dicho tramo, y si no se limpia se estanca, desborda y anega fincas colindantes. La empresa sigue instrucciones de Augas de Galicia sobre las características de la limpieza, para no perjudicar a la flora y fauna.El cauce urbano del Bouzós, entre la avenida de Lugo y la calle Noria, es otro tramo donde se acometerán los trabajos en los próximos días, al igual que en el río Pontillón, junto a la PO-315.