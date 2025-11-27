Las creaciones de moda de Anabel Santos, en las Galerías Durán
REDACCIÓN
Las Galerías Durán de Vigo acogen la presentación este próximo sábado día 19 de la colección «Buen camino» de la canguesa Anabel Santos, creadora de la firma Peregrina, dentro de la nueva exposición «Live Art Durán»que reúne a escultores, pintores y fotógrafos, en este espacio reconvertido por Beny Fernández. Anabel Santos expone vestidos de novia y de gala con forma de expresión artística como obras de moda para ser vestidas.
Las galerías ofrecen diversa salas encuadradas en 1.500 metros cuadrados dedicados al arte y en el que conviven otras disciplinas como la escultura, la pintura y la fotografía. En esta ocasión se cuela también la moda y de la canguesa como un lenguaje artístico más y como un compromiso de estas Galerías, más allá de una exposición tradicional.
