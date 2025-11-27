A quién corresponda.

Que con esto de las competencias hace ya un lío. Que sabemos que la propiedad es de Portos de Galicia, pero el mantenimiento ya se nos escapa. Pero lo importante aquí es que arreglen este agujero que se abre entre las tablas del paseo del dique de Cangas, que va camino de ser más grande que el agujero de la capa de ozono. ¡Y hay quien no lo ve!

La sobremesa de Casa Simón, menos larga que la del Ventorro

Hubo comida socialista en Casa Simón, en Cangas. La agrupación socialista local tenía muchas cosas que tratar con su jefe de filas a nivel gallego, José Ramón Gómez Besteiro. Quien conoció más como estaba la cosa en Cangas y Morrazo en general era el secretario provincial David Regades. En la sobremesa _que no duró tanto como la famosa del Ventorro ni mucho menos_ se abordaron cuestiones que hacía tiempo se querían tratar en persona. El PSOE quiere recuperar aliento en Morrazo, hacerse notar y no entregarse al bipartidismo, que en opinión de lo socialistas en ganancia para el PP.

Moaña, en la carrera de las luces de Navidad

Quien va con retraso en esa carrera de las luces de Navidad es el Concello de Moaña. De momento, no hay rastro de ellas; eso no significa que comenzaran a instalarse en lugares no tan visibles como las calles céntricas de la villa. Tampoco sabemos el número de leds ni qué adornos nuevos verán los moañeses este año. La borriquita de Belén va más despacio por estas tierras. Le gusta ver la ría desde Domaio.