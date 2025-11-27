El Concello recurre a una bolsa de trabajo para reforzar su plantilla administrativa

El Concello de Moaña convoca un proceso selectivo para confeccionar una bolsa de trabajo para el puesto de auxiliar administrativo. Al menos dos personas se contratarán de inmediato y el resto quedarán en una lista de sustitución para cubrir bajas u otras necesidades que aparezcan. El concejal de Personal, Xoán Melón, explica que ante la falta carencia de trabajadores en los puestos de auxiliar administrativo deben recurrir a estas contrataciones temporales mientras se tramitan los puestos definitivos a través de la OPE 2025.

Desde hoy, los interesados tienen siete días naturales para presentar su solicitud y pasar a formar parte de la bolsa de trabajo.