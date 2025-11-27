La CIG cifra un apoyo de hasta el 60% a la huelga en sanidad frente al 8% del Sergas

El primero de los tres días de huelga en todas las categorías de la Atención Primaria y Puntos de Atención Continuada (PAC) en Galicia, convocada finalmente sólo por la CIG-Saúde y el sindicato médico O´Mega, tras retirarse CSIF, CC OO, UGT y el sindicato médico Simega, se llevó a cabo con discreción en los exteriores de los centros de salud de la comarca, sin pancartas aludiendo a la huelga, sin el apoyo de colectivos a las puertas y con una guerra de cifras sobre el seguimiento por parte de los convocantes y de la Consellería de Sanidade, que sólo aportó datos por áreas sanitarias. Frente al 8,2% que cifró el Sergas en el turno de mañana en el área sanitaria de Vigo y del 7,6 en la de Pontevedra-O salnés, desde la CIG asegura que la huelga tuvo un seguimiento del 60% en en el centro de salud de Cangas y de un 50% en el de Moaña. En Bueu, que pertenece al área de Pontevedra,de los 7 médicos, tres fueron a la huelga y trabajaron 4, aunque dos eran de servicios mínimos. Fisioterapia sí secundó y en enfermería y pediatría nadie paró.

Desde la CIG dicen que los datos que ofrece Sanidade no son reales porque cuenta el personal que acudió a los servicios mínimos y las ausencias, pero muchos que cumplieron con los mínimos apoyan la huelga, asegura la secretaria comarcal, Pilar Pérez.

Los servicios mínimos establecios son de 1 efectivo para centros con 4 o menos médicos de familia; 2 en el caso de 5 a 8 médicos; 3, cuando la plantilla es de 9 a 12 médicos y de 4 efectivos en centros de 13 o más médcios de familia. Se garantiza también un pediatra por centro o zona de referencia y la coberta al 100% de la actividad urgente del PAC porque no se pueden prever las necesidades. El PAC de Cangas sólo atendió las urgencias. En el caso del área sanitaria de Vigo se establecen unos servicos mínimos con 92 médicos de familia en el turno de mañana, 57 de tarde y 21 de noche; 34 pediatras de mañana y 9 de tarde; un personal de odontología de mañana y 2 farmacéuticos de mañana. Respecto al personal no facultativo, figuran 100 en el turno de mañana, 61 en el tarde y 20 en el de noche. El personal de gestión de servicios queda en 58, 40 y 13, respectivamente.

Desde la CIG aseguran que ayer no disponían de cifras más concretas del seguimiento en Cangas y en Moaña debido al desplazamiento a Santiago para la concentración que protagonizaron ante la Consellería de Sanidade. La CIG mantirne los tres días de huelga en la Atención Primaria porque pese a las mejoras en la propuesta final de la consellería, no se recogen otras que llevan años reclamando. Consideran insuficidente la propuesta de retirar la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP) a finales de 2029 cuando la ley de medidas de 2022 contemplaba una duración de 5 años hasta 2027. También señalan que se retiró una propuesta hecha en días previos para mejorar la retribución de la jornada complementaria incentiva en los PACs de 160 a 140 horas e insisten en que haya un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en la Atención Primaria porque no tiene sentido que las áreas sanitarias estén sobrecargadas y con un esfuerzo añadido por el personal. Entre otras cuestiones, piden que fisioterapia asuma el trabajo que es necesario que asuma.

El dilema entre desdoblar o no el PAC de Cangas

Cangas y Moaña viven un momento clave. Sanidade tiene que decidir si desdobla el PAC de Cangas y el equipo de Moaña vuelve al municipio con la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde. Las urgencias de Cangas quedarían con dos equipos y las de Moaña con uno, lo que provoca el rechazo de los médicos que quieren seguir agrupados. Todo lo decidirá un estudio técnico que está elaborando la Xunta. El PAC funciona de 15:00 a 8 de la mañana, con guardias de 17 horas; y los festivos y domingos, son de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente (guardias de 24 horas). La cadencia es de cada 4 días, pero aseguran que ante la escasez de médicos no es infrecuente que las tengan que hacer cada dos días.También señalan que las urgencias en domicilios cada vez son más frecuentes y que se pueden realizar hasta 10 salidas del PAC en ambulancia en una guardia. Cuando coinciden dos salidas, dos equipos abandonan el PAC y el promedio es de una hora o hora y media, por lo que el PAC queda con un solo equipo y en riesgo de que pueda tener que salir en caso de otra emergencia. «Los equipos médicos queremos trabajar con profesionalidad y humanidad; una parada cardiorrespiratoria, un infarto...precisa en ocasiones del trabajo de dos equipos (2 médicos y 2 enfermeros). Creen que Moaña tiene todo el derecho a reclamar las urgencias, pero en el momento actual, sin médeicos, es imposible abrir dos PACs.