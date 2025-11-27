Cáritas despliega su «Operación Kilo» para los más necesitados

Cáritas organiza para mañana y pasado (viernes y sábado) en Cangas una nueva edición de la “operación Kilo” recogiendo en los supermercados del municipio alimentos que puedan trasladar a las familias más necesitadas. En esta campaña participan los establecimientos Froiz, Lidl, Eroski y Familia, donde habrá voluntarios de Cáritas para recoger productos de los donantes. La proximidad de la Navidad invita a ofrecer también alimentos propios de estas fechas. Cáritas atiende en Cangas a más de una treintena de familias, algunas de ellas de hasta siete miembros, y más de un centenar de personas.