Cáritas despliega su «Operación Kilo» para los más necesitados
La recogida de alimentos será mañana y pasado en supermercados de Cangas
G.M.P.
Cangas
Cáritas organiza para mañana y pasado (viernes y sábado) en Cangas una nueva edición de la “operación Kilo” recogiendo en los supermercados del municipio alimentos que puedan trasladar a las familias más necesitadas. En esta campaña participan los establecimientos Froiz, Lidl, Eroski y Familia, donde habrá voluntarios de Cáritas para recoger productos de los donantes. La proximidad de la Navidad invita a ofrecer también alimentos propios de estas fechas. Cáritas atiende en Cangas a más de una treintena de familias, algunas de ellas de hasta siete miembros, y más de un centenar de personas.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- La mejora de la PO-551 arranca en Bueu, provoca retenciones y concluirá en Cangas