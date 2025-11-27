Cangas tiene su Hollywood en Navidad

El Hotel Hollywood ya tiene todo preparado para recibir a la Navidad. Es pionero en Cangas en esto del alumbrado navideño, su fachada adornada rompe moldes y es motivo de admiración entre los cangueses y los foráneos (el Hotel Hollywood acoge entre su clientela a mucha gente que viene a Vigo a ver las luces) que se acercan a la villa. Acostumbra a ver buena sintonía entre el hotel y el gobierno municipal y tratan de colaborar para que el espectáculo no se resienta.

El Hotel Hollywood abre la Navidad el día 5, con el encendido, a las 19.00 horas de las luces. Todo en medio de un show, que es el que este año Pablo Méndez traerá Cangas con una de sus performances más famosas, llena de luz, color y movimiento. También intervendrá el inefable dj Michi y se aprovechará el acto para inaugurar también la terraza navideña, que se sitúa frente al hotel, en la zona habilitada este verano, en la calle Gondomar. Los propietarios ya solicitaron premiso al Concello para cerrar al tráfico la vía con motivo de la inauguración.

El miércoles, 24 de diciembre, habrá tardeo de Nochebuena, que también animará el famoso Michi y el miércoles, 31 de diciembre está preparado un especial Nochevieja. El show comenzará con las precampanadas vermú a las 12.30 horas y la sesión será amenizada por Jony Maez. Habrá también tardeo de Nochevieja, con Michi, otra vez y Fin de Año a las 01.00 horas. El Lunes, 5 de enero, el Hotel Hollywood festejará la Noche de Reyes.