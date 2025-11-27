Besteiro reclama a la Xunta que actúe en las avenidas de Ourense y Bueu

El PSdeG-PSOE está dispuesto a plantear batalla al PP en Cangas. Considera que es el momento de poner al descubierto la dejadez que el gobierno de la Xunta tiene hacia Cangas, y qué mejores ejemplos que los de las avenidas de Ourense y de Bueu, dos vías que se encuentran dentro de la competencia de la Xunta de Galicia, al formar parte de la carretera PO-551. Así lo hizo constar ayer el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en la visita que realizó a Cangas, e n compañía del secretario provincial del partido, David Regades, donde estuvieron acompañados por dos de las concejalas del grupo municipal socialista, la portavoz Sagrario Martínez, y la edil de Seguridad, Pilar Nogueira. Como el PP quiere trasladar la imagen de que el gobierno tripartito de Cangas, donde está el PSOE, no hace nada, Besteiro aprovechó para devolver la pelota, con ejemplos nada más entrar en Cangas, donde la vía que hay acceso y salida a la autovía entre las dos rotondas, la de A Rúa y la de O Gordo, llama su atención por el precario asfaltado y por el estado de las aceras. Tras manifestar que el abandono de estas vías de competencia de la Xunta se trasladará al Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro criticó que la Xunta «castigara» a los vecinos de Cangas al «mirar para otro lado» dejando de reparar la avenida de Ourense, que presenta al menos tres grandes baches. También mencionó la» evidente discriminación» que sufre la el pueblo de Cangas, que se ve castigado por el gobierno gallego por que el Concello está en manos de un color político diferente al del PP. «Los socialistas gallegos ya dimos un paso llevando la propuesta al pleno y ahora le toca la Xunta de Galicia cumplir y poner los recursos enciman de la mesa, porque los vecinos de Cangas merecen el mismo trato que cualquier otro municipio».

Besteiro y David Regades, en el medio, con las ediles Sagrario Martínez y Pilar Nogueira detrás.

Besteiro explicó también que los socialista gallegos ya dieron un paso impulsando en el pleno del Concello la actuación completa que incluya la humanización de la avenida de Bueu, renovando toda la red de saneamiento de aguas y mejora de las aceras y accesibilidad, la creación de una plataforma única y el soterrado de los servicios, ordenación de tráfico y recuperar un espacio seguro y limpio. La intención del PSOE local es también instar a la Xunta a que acometa la misma obra en la avenida de Ourense, que es la entrada principal a la villa y que permanece igual desde hace un cuarto de siglo.

Besteiro urgió a tomar medidas porque por mucho que la concesionaria atienda a las emergencias, la realidad y que los colectores viejos, la red de pluviales y los regatos subterráneos, «ya no da más de sí. Estas vías requieren de una intervención integral liderada por el gobierno gallego, que no puede eludir sus responsabilidades», manifiesta el secretario xeral del PSdeG-PSOE.

«El PP se toma esto a burla las mociones de censura y siempre encuentra voluntades que comprar»

También habló Besteiro ayer en Cangas de la moción de censura, si existían o no posibilidades de que el Partido Popular y Alternativa dos Veciños (AV) se aliaran para plantearla en Cangas, habida cuenta de que, últimamente, votan siempre juntos en contra de las propuestas del gobierno y también elaboran estrategias conjuntas encaminadas a desprestigiar y dañar al gobierno tripartito (BNG, PSOE e EU). El secretario xeral del PSdeG-PSOE manifestó que tiende a no querer hablar de estos, porque el PP toma a burla todas las mociones de censura y lo que es lamentable es que siempre encuentra «voluntades que comprar», así que no le extrañaría nada que en Cangas ambas formaciones se atrevieran a presentar una moción de censura, por mucho que tengan ideologías totalmente diferentes, muy distantes entre sí.