Hasta 25 personas optan a la plaza de arquitecto en Bueu, vacante desde julio

El Concello de Bueu está en pleno proceso para cubrir la plaza de arquitecto/a municipal, que está vacante desde el verano. La provisión de este puesto forma parte de la Oferta Pública de Emprego (OPE) del año 2024 y en total hay 25 aspirantes, que optan a ocupar en propiedad este puesto. En los próximos días deberá publicarse el listado provisional de admitidos y excluidos y una vez resueltas las posibles alegaciones se fijarían las fechas para los exámenes.

La gran novedad con respecto al anterior proceso selectivo, que se realizó en 2022, es que la plaza sale a concurso en propiedad mientras que en aquel entonces tenía carácter de interino. De hecho, el puesto en Bueu está vacante después de que la titular ganase una oposición en otro ayuntamiento. Desde entonces y para evitar que el departamento de Urbanismo quedase paralizado durante varios meses se llegó a un acuerdo con una arquitecta funcionaria de otra administración trabajase para el Concello de Bueu en régimen de acumulación. Una figura que está recogida en la legislación y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, que esa colaboración se extienda hasta varios meses después de adjudicar la nueva plaza. «Sería unha especie de reforzo mentras exista sobrecarga de traballo no departamento», explica Villanueva.

El proceso selectivo incluirá una fase de concurso en la que se valorarán los méritos de los aspirantes, como la experiencia en puestos similares en la administración. Una vez resueltas estas puntuaciones comenzará la oposición propiamente dicha, que incluirá un examen tipo test y eliminatorio con 60 preguntas; un ejercio teórico-práctico, también eliminatorio, con un máximo de diez preguntas; y finalmente un último examen para resolver dos supuestos de carácter práctico vinculado a las funciones y tareas asignadas a la plaza de arquitecto municipal. Antes d estos exámenes habrá una prueba de gallego para todos los aspirantes que no tengan el certificado del Celga 4. Todo este proceso probablemente se prolongará durante los primeros meses del próximo año 2026.

En paralelo desde el Concello de Bueu tienen abierto otro proceso selectivo vinculado a la plaza de arquitecto municipal. En este caso se trataría de contar con una lista de contratación a la que recurrir en caso de ausencia o baja del funcionario titular del puesto.

Esta fórmula también se podría extender al caso de la plaza de aparejador municipal, también para cubrir bajas temporales y que la tramitación de expedientes de obra y licencias no se vea ralentizada o paralizada.