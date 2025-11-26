Vales de hasta 200 euros para familias vulnerables de Moaña
El programa Iguala Nadal añade 50 euros por niño para la adquisición de regalos navideños
REDACCIÓN
El Concello de Moaña pone en marcha una nueva edición del programa de emergencia social «Moaña Igual Nadal» impulsado por la concejalía de Servizos Sociais que dirige María Sanluis. Este programa nació en 2016 y busca cubrir las necesidades básicas durante la Navidad de las familias en situación de vulnerabilidad y que todos los niños puedan disfrutar de los regalos.
Así, cada familia con expediente abierto en Servizos Sociais recibirá en el mes de diciembre vales por un valor de 100 euros para familias con hasta tres miembros, y por 200 euros para familias con cuatro o más miembros o monoparentales con dos o más niños. Habrá también vales adicionales de 50 euros por cada menor para comprar regalos. Los vales se cambiarán en el comercio local y la plaza de abastos. Las familias interesadas deben presentar la documentación del 17 al 30 de noviembre por Rexistro.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- «Lunes al sol» en la plaza de abastos