El PSOE reclama un plan cultural anual para los astilleros tradicionales
Propondrá, en el pleno, programar actividades regulares y una estrategia turística
Moaña inauguró el 7 de noviembre sus rehabilitados astilleros tradicionales de Casqueiro e Carlagho. Hasta el día 30 las instalaciones viven unas jornadas de puertas abiertas y el PSOE quiere dotarlas de contenido y horario fijo. Así, el concejal socialista Mario Rodríguez presenta al pleno de mañana una moción que reclama un horario estable, regular y amplio de ambos edificios y pide un plan de aprovechamiento económico del espacio orientado a generar actividad en el centro de la villa con visitas guiadas, eventos, pequeñas ferias, actividades marineras o acciones de impulso del comercio y la hostelería.
La moción del PSOE propone también un plan cultural anual con una programación de actividades regulares así como integrar las carpinterías de ribeira en una estrategia turística «profesionalizada, con buena señalización y presencia en campañas municipales».
En los puntos de acuerdo se propone un programa de visitas de escolares y de actividades formativas vinculadas al patrimonio marítimo y un plan de dinamización para que los astilleros sirvan para «revitalizar el centro de Moaña».
