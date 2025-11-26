Moaña contra la «negación» de la violencia machista

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dejó una sucesión de actos y emotivos recuerdos a las mujeres asesinadas este año, tanto en Moaña como en Bueu. En el salón de plenos moañés alumnas del Grupo de Igualdade del IES A Paralaia intervinieron realizando un análisis del cuento «La Puñalada» de Emilia Pardo Bazán, después de que se proyectase el anuncio contra el machismo encargado por el Concello y la Subdelegación de Gobierno y realizado por estudiantes de Publicidade e Relacións Públicas de la Universidade de Vigo.

La alcaldesa, Leticia Santos, leyó la declaración institucional de la corporación respaldada por compañeros del BNG, los ediles del PP Ezequiel Fernández y Diego Ríos y el socialista Mario Rodríguez. El texto recordó la muerte de Fadoua Akkar hace más de un año, tratado por las autoridades como crimen machista y que está en juicio. Santos lo tildó de «terrible asesinato» que «truncó su vida y la de su hijo». Considera, el manifiesto moañés, que la violencia machista «no es un asunto privado» y que «negarla, relativizarla o justificarla también es violencia». Llama a «cerrar la brecha entre todos».

Representantes políticos, del IES A Paralaia y de los colectivos de mujeres, en el acto oficial en Moaña. / Gonzalo Núñez

Tras reconocer el trabajo de los Centros de Información ás Mulleres (CIM) alegó que el machismo no entiende de edades, clases sociales y contextos y definió esta violencia como «una expresión extrema de la desigualdad» y una «violación de los derechos humanos». La corporación insta a los vecinos a mantener un compromiso activo con la igualdad «y denunciar cualquier agresión». Reclama también más recursos contra la violencia machista.

Acto poético en el olivo de la Alameda, a cargo de la Asociación de Mulleres de Moaña. / FdV

Los estudiantes de A Paralaia y representantes de la Asociación de Mulleres de Moaña y de A Poza da Moura colgaron después paños con los nombres de las 39 asesinadas este año en España.

Por la tarde el peso de las actividades lo llevó precisamente la Asociación de Mulleres con cine, actuación del Coro Chorima y un acto cívico con caminata hasta el olivo del paseo marítimo en donde se leyeron poemas en recuerdo a las víctimas de la violencia machista de este año.