Marea violeta contra la violencia machista

El manifiesto por el Día Internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres, consensuado en el Consello Municipal de Igualdade de Cangas y leído por Martina Ferradás Martínez, cofundadora de la Fundación Lagar y el proyecto Mulleres Raíz, animó a «alzar a voz contra unha das feridas máis profundas da nosa sociedade», que a diario sigue arrebatando «vidas, soños e dereitos». Fue al final de una manifestación menos concurrida de lo habitual, unas 300 personas que recorrieron el centro de la villa con cánticos contra el machismo, tras una pancarta portada solo por mujeres, entre ellas la alcaldesa, Araceli Gestido, y las concejalas del gobierno Sagrario Martínez, Leo Gala Torres y Aurora Prieto. Otros ediles de la Corporación, como las portavoces del PP y de AV, Loli Hermelo y Victoria Portas, también participaron en los actos, aunque en lugares más discretos.

Martina Ferradás se encargó de leer el manifiesto. | Santos Álvarez

Advirtieron las promotoras de la protesta que no se trata de un asunto privado, sino de una cuestión de derechos humanos y de una «emerxencia global», con más de medio centenar de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España el año pasado, y que detrás de cada número «hai un nome, unha historia e unha familia rota». Y reparan los manifestantes no solo en la violencia doméstica, sino también en la que se ejerce a través de las redes sociales, con falsos perfiles o herramientas de inteligencia artificial (IA) para el ciberacoso, el control, la difamación y la amenaza. «Debemos rebelarnos, denunciar, permanecer alertas e activas». «Retroceder en dereitos incrementa a violencia», advierten.

Participantes en el acto reivindicativo por el centro de la villa.

Más allá de lamentar esta lacra y de hacerla visible a la sociedad, animan a trabajar con herramientas como la educación desde la infancia, inculcando valores como el respeto, la empatía o la equidad, «para que os máis pequenos entendan que amar nunca debe doer», y también proteger a las víctimas con recursos legales, materiales y una justicia efectiva. «Significa entender que o silencio non só doe, senón que tamén mata», como también lo hacen los recortes de las instituciones públicas en materia de igualdad.

El 25-N, enfatizan desde el Consello de Igualdade de Cangas, es una invitación a reflexionar y «un chamado á acción» que debe empezar en cada uno de nosotros. «Porque cando unha muller vive libre de violencia, a sociedade vólvese máis xusta, máis forte e máis humana». También a romper el silencio por las mujeres que sufren violencia en cualquier parte del mundo, con especial recuerdo a las palestinas , que viven a diario entre el miedo, la destrucción de la guerra y la vulneración de sus derechos más básicos.

El manifiesto y los actos del 25N en Cangas –que por la mañana tuvieron protagonismo en los centros educativos– finalizaron pidiendo transformar el negro en violeta, a encender velas «que iluminan a memoria das que xa non están, das que foron silenciadas pola violencia», denuncian. «Cada chama é un berro de xustiza, unha promesa de non esquecer», «pero tamén acendemos luz polas que loitan cada día por vivir libre e sen medo», proclamaron. «Que esta luz colectiva sexa o noso compromiso: non apagaremos nunca a memoria nin a esperanza, porque cada muller viva e libre é unha vitoria fronte á escuridade».

«Exhaustas» como preámbulo; y hoy, «Soy Nevenka»

Antes de partir en manifestación por el centro de Cangas hasta a rotonda de la lonja y regresar al consistorio para le lectura del manifiesto, se representó una pieza de danza, «Exhaustas», por Yara Juncal, de Boombox Studio. «Unha peza sobre corpos que levan demasiado peso durante demasiado tempo». «Entre a velocidade e o silencio, entre a presión e a liberdade, búscase respirar e transformar o cansanzo en forza compartida», anunciaron. «Porque ás veces seguir en movemento xa é un acto de resistencia», proclaman. La programación del Consello Municipal de Igualdade de Cangas por el 25N remata hoy con la proyección de la película «Soy Nevenka», de Icíar Bollaín, a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal Pazos Varela.