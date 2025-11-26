Maniobra de experto en Coiro

La estrecha curva de A Miranda, en Coiro, requiere de pericia a la hora de maniobrar. Sobre todo si, como le ocurrió a este conductor, se maneja un camión de un tamaño importante. Entre las estrecheces y la escasa altura del tendido eléctrico, lograr salir de la «trampa» es digno de un aplauso.

La Lotería de Navidad no entiende de colores políticos en Moaña

La tradicional Lotería de Navidad vertebra a todo el país como pocas cosas lo hacen. En Moaña, sin ir más lejos, es habitual que representantes de todos los grupos políticos se compren la lotería entre ellos. Ayer desde el PSOE y el PP se preguntaron por sus respectivas participaciones. No en vano el origen de esta lotería está en la Guerra de Independencia y está claro que pocas cosas unen más a los españoles que combatir contra los franceses. Más de 200 años después todavía sigue uniendo.

Irresponsables sobre cuatro ruedas

En plena oleada de accidentes de tráfico en las carreteras de Moaña y con la tragedia todavía en la mente nos cuentan que en varios puntos del territorio moañés, alejados lo más posible del centro urbano, sigue siendo habitual que se celebren carreras de coches o que se conduzca a una velocidad excesiva y realizando maniobras peligrosas. Los hay que parecen no querer aprender. Se impone apelar, más que nunca, a la prudencia al volante.