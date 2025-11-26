La historia (casi) infinita del Castelo dos Mouros de Ons

La historia del Castelo dos Mouros, en la isla de Ons, no para de crecer. La campaña de excavaciones de este año ya ha concluido y los trabajos arqueológicos siguen dando pistas del periodo de ocupación de este asentamiento, una cronología que ya apunta incluso hasta la época medieval. Una hipótesis que se sustenta en los muros encontrados en la terraza inferior de este núcleo.

Las excavaciones están impulsadas por la Consellería de Cultura a través de un convenio con la Universidade de Vigo, que a través del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (Geaat) se encarga del trabajo de campo. Hasta la fecha está bien documentada una doble ocupación: la primera se corresponde con la época castreña y abarcaría al menos desde el siglo IV antes de Cristo y el I después de Cristo y la segunda sería ya durante el Imperio Romano, entre los siglos I y V de nuestra era.

La campaña de excavaciones de 2025 se centró en la terraza intermedia del asentamiento, en la inferior y en la parte exterior de la muralla. Los hallazgos obtenidos hasta la fecha en la parte inferior permiten documentar nuevas estructuras tanto de la época castreña como de la romana. «E incluso muros máis tardíos, que apuntan a un uso en época medieval», subrayan desde el equipo de investigadores dirigido por Alba Rodríguez, Adolfo Fernández y Marta Lago.

La abundancia de restos de muros atestiguan una ocupación «intensa» de manera previa a la llegada de los romanos y la presencia de espacios que estarían dedicados a diferentes funcionalidades. Durante la romanización habría un amplio espacio abierto, que se podría interpretar como «un patio aberto ou zona de traballo relacionada coa parte enlousada localizada ao leste do asentamento nas campañas anteriores», explican.

Los sondeos realizados en la terraza intermedia del Castelo dos Mouros confirman la existencia de cabañas redondas en la parte más alta de este espacio.

Los hallazgos del grupo de arqueología de la Universidade de Vigo van más allá de las estructuras de muros y construcciones. En los sondeos que se hicieron en la parte inferior, justo al lado de la muralla, se recuperó gran cantidad de restos de diferentes animales. Unos huesos y conchas que servirán para conocer la dieta y alimentación de los habitantes de este castro, situado por encima de la playa de Canexol. Estos huesos y conchas fueron enviados para su análisis en la Universidad de León por parte de los profesores Carlos Fernández y Eduardo Gómez.

La campaña de excavaciones realizada durante este año también incluyó un sondeo en la parte exterior de la muralla y los primeros resultados apuntan a que durante la época romana la ocupación se extendería más allá de los muros del asentamiento documentado hasta la fecha.

Para dar a conocer los resultados de la campaña 2025 la Consellería de Cultura ha elaborado un vídeo divulgativo que se puede ver a través de las redes sociales, como Instagram. La previsión es que las excavaciones puedan continuar a lo largo del próximo año 2026 para seguir sacando a la luz la historia y la forma de vida de los que fueron los primeros habitantes de la isla de Ons... Mucho antes de que fuese parque nacional.