Estudiantes del IES Johan Carballeira (Bueu) alertan de la violencia que «entra polas pantallas» y llaman a cambiar la forma de combatirla

El acto central en Bueu con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebró en la Praza do Concello y la declaración institucional fue elaborada por el alumnado de 4º de ESO del IES Johan Carballeira. Cuatro estudiantes se encargaron de su lectura delante del propio ayuntamiento, donde en el balcón colgaba una pancarta alusiva al 25-N. Los encargados de darle lectura fueron Natán Recamán, María Pastoriza, Violeta Gago y Anxo Núñez, un texto en el que destacaron que la violencia contra las mujeres «non xorde da nada, senón que nace das desigualdades que aínda existen na nosa sociedade» y que la igualdad es una de las claves para erradicarla.

La declaración fue una invitación a reflexionar sobre actitudes arraigadas y a cuestionar los estereotipos que «perpetúan o control e a discriminación». Una forma de advertir sobre conductas, sobre todo en internet y redes sociales, que cada vez están más normalizadas y que suponen una forma de violencia.

«Algúns exemplos son o control excesivo do móbil, exixir contrasinais, mirar mensaxes privadas, pedir a localización, humillar en redes sociais, comentarios ofensivos e/ou difusión de imaxes persoais sen consentimento», enumeraron. El manifiesto concluyó con un llamamiento para cambiar la forma de afrontar la violencia machista porque «se a violencia mudou e agora entra polas pantallas, non deberiamos mudar nós para combatela?». «A liberdade dunha muller comeza por sentirse segura en calquera espazo, incluído o virtual», concluyeron antes de gritar «Basta xa!».

Algunos de los refugiados que están acogidos en Bueu durante la concentración de este martes con pancartas contra la violencia y a favor de la igualdad. / Fdv

El acto institucional contó con la presencia de representantes de todos los grupos políticos de la corporación de Bueu, así como alumnado de 4º de Infantil y del grupo de apoyo a la diversidad del colegio Virxe Milagrosa y una representación de los refugidos que están acogidos en Bueu con la colaboración de la oenegé Accem. El alcalde, Félix Juncal, intervino para subrayar que frente «aos discursos que negan a violencia ou a minimizan, hai que sinalar que entre xaneiro e setembro deste ano hai presentadas 99.762 denuncias e 19.991 ordes de protección». Datos que «deberían facernos sentir vergoña como sociedade».

Exposición en el Museo Massó a partir de una edición de la serie de «Desastres de la Guerra» de Francisco de Goya con motivo del 25-N. / Museo Massó

Grabados de Goya en el Museo Massó sobre la violencia contra las mujeres

El Museo Massó cuenta con una edición que recoge los más de 80 grabados que forman parte de «Desastres de la guerra», la serie que Francisco de Goya realizó entre 1810 y 1815 con motivo de la Guerra de la Independencia y la restauración de la monarquía absolutista de Fernando VII. El museo organiza una exposición a través de esta «peza singular» y selecciona algunas estampas en las que Goya refleja de manera cruda la violencia que sufrían las mujeres por parte de los soldados.

David García

Esta muestra es una forma de denunciar que esos grabados, a pesar de los más de 200 años transcurridos, siguen de actualidad y para atestiguarlo se acompañan de noticias sobre guerras actuales.

Presentación de «Outono, a muller sen nome"

Los actos del 25-N en Bueu prosiguen hoy con una presentación literaria de la Librería Miranda. Será con el libro «Outono, a muller sen nome» de Paula Castro. Será a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social e incluirá una representación teatral.