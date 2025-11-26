AV convoca a los vecinos para tratar la tasa de basuras y cómo recurrirla

Quiénes deben pagarla, cuáles con los importes, posibles bonificaciones y fraccionamiento, situación de las zonas más apartadas, exenciones y casos en los que no se aplica, plazos y calendarios o procedimientos para presentar recursos. Son algunas cuestiones sobre la nueva tasa por el servicio de recogida de tratamiento de residuos (RSU) de la Mancomunidade do Morrazo que «están a xerar incerteza entre a veciñanza» y que Alternativa dos Veciños (AV) pretende resolver en una asamblea vecinal fijada para mañana, jueves, a las 8 de la tarde en la Casa da Cultura de Cangas, en Rodeira.

«O obxectivo principal é ofrecer información clara e contrastada, resolver as preguntas máis frecuentes e facilitar que cada coñeza os seus dereitos e as súas obrigas respecto desta nova taxa», apuntan desde la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas, y considera fundamental contar con una «participación activa para defender os intereses do municipio» y garantizar una gestión «transparente» de los asuntos que afectan a la población canguesa, como es el servicio que gestiona el ente comarcal.

AV denunció el «castigo social e rural» de la nueva tasa, que está en exposición pública y período de alegaciones. Argumenta que se trata de una subida «desproporcionada» del recibo, «elimina dereitos sociais e territoriais consolidados» y establece mecanismos de acceso a las ayudas «demasiado ríxidos».

Entrega «inmediata» de otros 403 composteros

La Mancomunidade de Concellos do Morrazo ya ha concluido el procedimiento de compra de otros 403 composteros individuales para atender la creciente demanda de la ciudadanía por este tipo de tratamiento de residuos, más ecológico y que puede reducir sensiblemente el recibo de la basura que entrará en vigor desde enero, si se aprueba definitivamente la polémica ordenanza comarcal.La entrega de este nuevo material (compostero, medidor y termómetro) a los ciudadanos que lo han solicitado es «inmediata», y la previsión es realizar una primera tanda en Cangas el jueves de la próxima semana, con la presencia del «mestre composteiro» para explicar el procedimiento de elaboración y también los requisitos que se exigen para las deducciones en la factura, entre ellos permitir las inspecciones que realizará el personal habilitado para ello. Habrá otras entregas en Cangas y Bueu a principios de diciembre.El organismo comarcal lleva ya repartidos 1.539 composteros de este tipo en 1.316 viviendas –algunas precisan más de uno por distintos motivos–, y con los 403 que está previsto repartir en las próximas semanas en los tres municipios morracenses rozaría los 2.000 recipientes.