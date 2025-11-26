El BNG pide humanizar tramos de la PO-551 ante la sucesión de accidentes

La sucesión de accidentes en las carreteras de Moaña no cesan. El último siniestro grave ocurrió el lunes cuando un varón fue atropellado en el paso de peatones de Fontes, en Tirán. Fue en la carretera general PO-551 y ayer un técnico de Estradas de la Xunta acudió a la zona para evaluar si las condiciones de la carretera tuvieron relación con el suceso. El paso de peatones está algo desgastado. Se trata de una zona de cruce con nueva ubicación tras desplazarse unos metros precisamente para buscar mayor seguridad.

Como publicó esta misma semana FARO, Moaña es el municipio con más avisos al 112 este año de todo O Morrazo, registrándose el lunes el número 166. Influye que todos los conductores de la comarca atraviesan territorio moañés para entroncar con la autopista AP-9 o para acudir a Vigo. El grueso de los accidentes se registra en las carreteras generales PO-551 y PO-313 o en la Autovía do Morrazo, las tres competencia de la Xunta de Galicia.

La siniestralidad se disparó desde septiembre con la llegada de las lluvias y ante ello el grupo municipal que gobierna el Concello en mayoría absoluta, el BNG, presentó una moción que se debatirá en el penúltimo pleno de la corporación del año, que se celebrará este jueves 27 de noviembre. Se propone instar a la Xunta a incorporar en el proyecto de Orzamentos de 2026 una partida presupuestaria suficiente que permita la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de humanización de la carretera PO-551 a su paso por los tramos urbanos de las parroquias de Domaio, Meira y Tirán.

La misma propuesta de acuerdo insta al gobierno gallego a construir la senda peatonal Porta do Cego-Broullón-Paradela Alta en la PO-313 dentro de la partida presupuestaria reservada para el Plan de Estradas Seguras e Accesibles 2026-2030, permitiendo ejecutar la senda dentro del próximo ejercicio 2026.

Apela, el BNG, a las movilizaciones en Meira y Broullón pidiendo mejoras en la movilidad y recuerdan la promesa de que el proyecto de la PO-313 estaría en exposición pública en el primer semestre de 2025. Lamentan que de más de ocho kilómetros de sendas peatonales ejecutadas en O Morrazo «solo 1,45 kilómetros se construyesen en Moaña».

Dos nuevos avisos al 112 en las carreteras moañesas

Los avisos al 112 por accidentes en Moaña no cesan y ayer se dieron hasta dos alarmas, aunque no hubo que lamentar heridos. Al mediodía se alertó de un atropello en la calle Ramón Cabanillas que se quedó en un susto con la caída de una viandante que cruzaba.Sobre las 15.30 se dio alerta de un accidente en la Avenida de Marín (PO-313). Acudieron Policía Local y Protección Civil ante la indicación de que podría haber alguien atrapado. Finalmente fue un choque sin excesiva gravedad ocurrido entre un coche que estaba en circulación y otro salía de un aparcamiento.