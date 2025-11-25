Seleccionadas las seis obras para los premios de cómic del IES Rodeira «Tinta de Lura»
En la edición de este año se suma alumnado de institutos de Vigo, Gondomar y Xinzo de Limia
REDACCIÓN
El profesorado participante en el III Premio Tinta de Lura de cómic, fundado por el IES Rodeira de Cangas con la Universidad Laboral de Ourense, y al que en esta edición se suma el alumnado de los institutos Rosales 2 (Vigo), Auga da Laxe (Gondomar) y Lagoa de Antenla (Xinzo de Limia), ha seleccionado las seis obras publicadas este año para que el alumnado de los distintos centros escoja sus favoritas. En esta labor de selección, el profesorado recibió sugestiones de referentes como «O garaxe hermético», escuela profesional de cómic fundada por Kiko da Silva, o librerías tan reconocidas como Wells (Cangas) y Eixo (Ourense).
En la categoría de lengua gallega las obras preseleccionadas son «A MIña outra vida», de Miguel Rojo (Retranca Editora); «O corpo de cristo» de Bea Lema (Astiberri); y «Rosalía oculta», de Paula Mayor (Galaxia).
Por lo que respecta a las obras en castellano, las escogidas son «El otro mundo», de Enrique Bonet y Joaquín López Cruces (Astibem), «Buena gente», de Isaac Sánchez (Dolmen) y «Carcoma», de Andrés Garrido (Nuevo nueve).
Desde el Instituto Rodeira señalan que tras el éxito de la anterior edición en la que se galardonaron obras como «Piezas» de Víctor L. Pinel o «Voitres» de Miguelanxo Prado, la organización del premio Tinta de Lura quiere continuar trabajando para consolidarse como referente en la promoción y el conocimiento del cómic o banda dseseñada, celebrando la creatividad y el talento de los autores y autoras.
