Las protestas por las urgencias cumplirán cuatro años ante el nuevo centro de salud

La Mesa Local da Sanidade de Moaña acordó ayer convocar una manifestación para el domingo 14 de diciembre coincidiendo con el cuarto aniversario de las protestas semanales para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en el PAC de Cangas desde marzo de 2020. Será la primera de las manifestaciones que pasará por el nuevo centro de salud en construcción, en los terrenos de Sisalde, que la Mesa da Sanidade exige que abran con las urgencias.

La marcha partirá a las 11.00 horas de la rotonda del Portal do Almacén. Pasará por delante del Concello, se dirigirá al centro de salud en obras y finalizará ante la Casa do Mar, en donde está previsto que se lean los manifiestos.

La reunión de ayer también sirvió para acordar la solicitud de un informe a la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo en el que se indique el ratio de pacientes por médico de cabecera y fisioterapia en la atención primaria de Cangas, al señalar que una plaza de tarde sigue sin cubrirse y hay al menos una baja que tampoco está contando con sustituto. Se reclama que el informe incluya además la media de espera para una cita de atención primaria.

A mayores se pedirá el número de servicios realizados por las ambulancias del 061 en Moaña y el dato global de moañeses atendidos en el Punto de Atención Continuada (PAC) en 2019, cuando este se encontraba en la Casa do Mar de la villa así como los datos de los moañeses que el año pasado, en 2024, fueron atendidos en el PAC unificado en Cangas, para comprobar las diferencias.

En relación con las urgencias también se pide cuántos pacientes de Moaña son trasladados directamente a las urgencias hospitalarias en Vigo y cuántos son derivados al hospital después de pasar por el Centro de Salud de Cangas. Y es que la alcaldesa, Leticia Santos, señaló en las últimas protestas que la centralización de las urgencias genera dudas en los traslados de las ambulancias.