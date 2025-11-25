Prisas para el levantamiento topográfico de la avenida de Bueu

Desde de los departamentos de Urbanismo y Contratación se trabajaba ayer a ritmo para sacar al concurso los trabajos del levantamiento topográfico de la avenida de Bueu, cuya humanización llega al pleno del viernes de la mano del gobierno local con una moción que nace de la propuesta del la asociación de vecinos Pedra Alta.

La intención es tener el proyecto redactado cuanto antes para que la obra pueda ser adjudicada en el plazo más breve de tiempo posible. El gobierno local quiere cumplir con sus objetivos que tiene planificados desde principios de mandato. Además, se considera una obra prioritaria, debido a su estado, que se hunde la calzada como consecuencia de la rotura de las tuberías de saneamiento y pluviales.

Entre los planes del gobierno local a principios de mandato figura también la avenida de Ourense, aunque su complejidad es mayor, debido a que hay que negociar con los vecinos las cesiones. Un trabajo complejo para el que se necesita bastante tiempo y paciencia.