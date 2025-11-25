El PP reclama la mejora de los aparcamientos disuasorios

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que solicita al gobierno local la mejora y el mantenimiento de los aparcamientos disuasorios del municipio. Argumenta el principal grupo de la oposición que estos espacios «dejan mucho que desear», y que la impresión que se genera es la de que «la labor municipal acaba con la consecución del espacio, sin atender después el mantenimiento necesario para que estén en las mejores condiciones y facilitar así su uso».

Los populares alertan del incremento de la afluencia de personas a Bueu debido a la campaña de navidad del comercio y a la mayor actividad cultural, además del periodo vacacional. «Estos son motivos más que suficientes para que el gobierno local ponga en marcha las actuaciones de mejora necesarias», actuaciones orientadas a «que hagan más cómodo aparcar, quedarse y comprar en nuestras tiendas y disfrutar de la gastronomía».

El PP indice, pues, en que se acometan las necesarias obras de mejora y mantenimiento en estos aparcamientos disuasorios, «tanto en las zonas urbanas como periurbanas», con el arreglo de los socavones que los hacen intransitables. También reclaman que se coloque señalización informativa y «un mínimo de iluminación, necesaria en la temporada de otoño-invierno».