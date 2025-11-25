El pleno certifica la cesión de los solares al IGVS para construir vivienda protegida
La corporación también da el visto bueno a la ejecución de tres obras en Cela
REDACCIÓN
La corporación de Bueu aprobó ayer por unanimidad la cesión definitiva a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) de las tres parcelas de As Lagoas que irán destinadas a la construcción de vivienda protegida. Lo hizo después de que el organismo dependiente de la Xunta de Galicia reclamase este acuerdo a pesar de que esta cesión había sido ya aprobada inicialmente y pasado el trámite de exposición pública sin ninguna alegación. Ahora, la administración autonómica podrá seguir avanzando en una iniciativa que se prevé pueda contratar en 2026 la redacción del proyecto constructivo.
Los otros tres puntos del orden del día apuntaban a la contratación de otras tantas obras, pero debían pasar por el visto bueno del pleno según el criterio del departamento de Intervención al superarse los límites porcentuales del gasto plurianual. Las obras en cuestión son la colocación de la red de abastecimiento y saneamiento entre A Torre y Castrelo y una actuación similar entre Castrelo y Fonte Alta. Ambas son en Cela y se financian con el Plan +Provincia 2025. La tercera es el asfaltado del vial Castrelo-Fonte Alta, subvencionado por Agader. Se aprobaron los puntos con la única abstención del PP.
