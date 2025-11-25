Moaña es el municipio con más avisos de accidentes al 112, con 165 este año

Moaña sigue sumando accidentes y siniestralidad en sus carreteras. Tras el fatídico siniestro en el que falleció un joven motorista el pasado jueves, y la sucesión de salidas de vía con heridos en la Autovía do Morrazo, que el domingo volvió a registrar una más, ayer saltaron de nuevo las alertas con un atropello en la PO-551 en Tirán.

El municipio está viviendo una siniestralidad muy preocupante y las estadísticas son prueba del elevado número de accidentes de tráfico que se suceden en este municipio, atravesado por la Autovía y por la PO-551, como principales vías de entrada y salida en la península de O Morrazo. La Axencia de Emerxencias del 112 Galicia ha registrado en lo que va de año 165 avisos por accidentes en este municipio, lo que le sitúa como el concello con mayor número de siniestros en carreteras de la comarca de O Morrazo. Los avisos en 2025, a falta de poco más de un mes para acabar el año, colocan a Cangas en segundo lugar, con 109 avisos; a Marín, en tercero, con 105 y a Bueu en cuarto lugar, con 78. El 112 ha recibido en este año 7.040 avisos en toda la provincia de Pontevedra.

Con respecto al año 2024, el primer municipio en volumen de accidentes fue Cangas, con 150; pero muy seguido por Moaña, con 145. Marín cerró el año con 107 y Bueu con 88.

Es de destacar el fuerte incremento que ha experimentado Moaña con 20 avisos más en estos casi once meses del año. desde que comenzó el otoño y con la llegada de las primeras borrascas, se han producido una ola de accidentes en las carreteras. En el caso de la Autovía, se localizaron varios consecutivos en Domaio y la Consellería de Infraestructuras actuó dejando rugosa la calzada.

Un moañés herido tras un aparatoso atropello en Tirán

Un nuevo accidente de tráfico en Moaña, un municipio en el que la siniestralidad viaria empieza a convertirse en un quebradero de cabeza, dejó en la tarde de ayer un herido. Se trata de un atropello que ocurrió poco antes de las cuatro y media de la tarde. Un vecino de Tirán de 51 años cruzaba por el entorno de un paso de peatones con la pintura muy desgastada de la carretera general PO-551 a la altura de Vilela, cuando, por razones que se desconocen, fue arrollado por un coche.Golpeó contra la luna dañando el cristal y salió desplazado varios metros. Los técnicos de una ambulancia del 061 lo inmovilizaron y lo trasladaron al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con fuertes dolores en la espalda. Aunque estaba consciente, se le harán pruebas para comprobar si sufre daños internos.Se trata de un punto hasta el que no llegó la intervención de mejora de la seguridad vial de Infraestruturas, que se quedó en el cruce de subida al colegio de Tirán.Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Moaña, de la Guardia Civil y del 061. Desde comienzos de septiembre el número de accidentes sobre todo en las dos carreteras generales –PO-551 y PO-313– y en la autovía.