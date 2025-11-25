El local vecinal de Meira será reformado dos meses después de su apertura

El Concello de Moaña acometerá una reforma interior en el nuevo centro sociocultural de la parroquia de Meira que empezó hace dos meses a tener un uso intensivo con la programación de cinco cursos a cargo de la Asociación Veciñal NovaMeira. En concreto se habilitará un hall de entrada levantando un tabique y se mejorará el suelo.

En esta actuación el Concello destinará parte de los 12.000 euros dedicados a reformas en distintos centros socioculturales de la villa gracias al incremento en los presupuestos municipales del presente año 2025 logrados por la participación de Moaña en el Fondo de Participación en los Tributos del Estado del año 2023. Esto incrementó las cuentas de la administración local en un total de 302.787,88 euros, que se suman a los 14,1 millones que estaban previamente presupuestados.

El local vecinal fue una demanda histórica del movimiento asociativo de Meira, pues era la única parroquia que carecía de un espacio de este tipo. Para ello el Concello alquiló y ahora reforma un bajo comercial.

Desde octubre se imparten en ese espacio cursos de zumba, pilates o manualidades textiles así como baile gallego, gaita, percusión o pandereta.