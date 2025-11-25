Limonta Ibérica por fin presentó la documentación que faltaba

La empresa Limonta Ibérica presentó, pasado el medio día, la documentación que le había requerido el Concello de Cangas, después de haberla propuesta para realizar la obra del cambio de césped artificial del campo de O Morrazo, donde juega el Alondras. El gobierno local ya estaba preocupado por la tardanza de la empresa en presentar los papeles, porque es otra obra que se quiere sacar adelante lo más pronto posible. El importe de licitación alcanzó Los 292.339,16 euros. Y hay quien confía en que las obras no sobrepasen mucho más de un mes. Ahora, falta saber cuándo Limonta ibérica empiece los trabajos.