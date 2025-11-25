El gobierno cangués aprueba el proyecto de urbanización del polígono de A Portela

La junta de gobierno del Concello de Cangas aprobó inicialmente en su sesión de ayer el proyecto de urbanización del polígono de A Portela. Dentro de poco saldrá su publicación en el BOP y, a partir de esa fecha, se expondrá al público en fase de alegaciones. El presidente de los empresarios de A Portela, Cándido Santomé, asegura que los empresarios de A Portela son conscientes de lo que se avecina ahora, en relación a los 6,5 millones de euros que supone la ejecución del proyecto, «nosotros ya sabíamos a lo que nos exponíamos cuando comenzamos hace 14 años este camino». Afirma Cándido Santomé que la intención es mantener reuniones con responsables de la Xunta de Galicia, con el objetivo de obtener subvenciones para la ejecución del proyecto. En este sentido también menciona que en el proyecto se encuentra la senda verde paralela a la PO-551 es un plan de la Xunta de Galicia, con la rotonda incluida. Lo lógico es que la Consellería de Infraestructuras asuma el coste de la senda y que no sea una carga para los empresarios. Cándido Santomé manifiesta que en esa zona hay muchos aparcamientos públicos. La senda verde y la glorieta de la PO-551 son dos proyectos muy importantes para Cangas, porque mejoraría el enlace con la autovía de O Morrazo. En este sentido, la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) planeaba en su día la necesidad de reordenar y de reconfigurar la intersección existente en el Punto Kilométrico 14+400 de la carretera PO-551, en el lugar denominado A Portela. Para ello, la actualización del proyecto constructivo «Nova glorieta de conexión no PQ+14 da estrada PO-551 Marín-Rande da clave PO/13/098.06 y ordinario de la senda proyectada en la PO-552 a través del proyecto constructivo».

Amén de las subvenciones que los empresarios del polígono tienen pensado solicitar a la Xunta, hay una ayuda que ya solicitaron: reducir la presión fiscal mientras se construye este parque industrial. Los empresarios solicitaron que se estudiara la posibilidad de quedar exentos del Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras (ICIO) y del de Actividades Económicas (AE).

El proyecto de urbanización constituye el último eslabón de los instrumentos de planeamiento que desarrolla las directrices definidas en la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas.

Las empresas del polígono industrial de A Portela, en A Madalena, fueron instaladas al principio siglo bajo la transitoria de la Ley del Suelo que hablaba de licencias provisionales que otorgaba el Concello de Cangas. Con el tiempo, los tribunales llevaron la contraria a los políticos y al criterio que mantenía el por aquel entonces jefe de Urbanismo de Cangas, Alfonso Marnotes, y los dueños de las industrias allí instaladas comenzaron los trámites para la legalización a través de una modificación puntual para desarrollar la zona. Es el polígono industrial de Cangas, a falta de su legalización.

Distribución equitativa de las cargas y beneficios en el proyecto

El proyecto de reparcelación aprobado en su momento finalizaba un proceso medial el cual se sustituyen las parcelas originales (240) por otras ya aptas para la edificación conforme alos criterios exigidos por el planeamiento urbanístico. Sigue el principio de la distribución equitaviva de las cargas y beneficios. Además, las parcelas resultantes lisas para edificar, en este proceso se delimitan las zonas verdes correspondientes, estableciendo un corredor verde a lo largo del río Presas, con una superficie de 12.600 metros. También hay varias parcelas para el Concello de Cangas, una de 3.627 metros para instalar servicios relacionados con el abastecimiento de aguas en una zona considerada «estratégica» por la situación y abundancia, otra de 2.700 metros para equipamientos y tres espacios más repartidos por el ámbito.