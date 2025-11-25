O Rompeolas
Estos extraños seres que llegan del mar
Hay cangueses que afirman que lo son y dirigen escritos a la Alcaldía para anunciar su marcha a otros concellos, como Marín, por ejemplo. No amenazan, aseguran que se fueron a censar a ese otro concello de Morrazo. Unos dicen que es por lo de la tasa de la b asura, que e el PP le llama tasazo, que significa en morracense paladino: taza grande. Sí, por aquello del seseo. Algún día llegará alguno que afirme que se fue a censar a Canada, a Ottawa, concretamente. Otros trasladan que se empadronaron en otro municipio porque viven en él, algo que aunque parezca lógico no lo es tanto.
Tal vez sea por las ganas de llenar un espacio o por eficiencia.Pero lo cierto es que, otra vez, el PSOE relega a Morrazo. Resulta que la militancia de Cangas, Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa tendrá que acudir mañana a Vigo, al Hotel Occidental, para el encuentro que el secretario xeral del PSdG PSOE, José Ramón Besteiro, tendrá con la militancia. En el acto estará también Abel Caballero. Y miren que el PSOE necesita los votos de Morrazo si quiere recuperar la Diputación.
Un vecino de Aldán encontró dos ejemplares de esta especie de medusa que llegaron hasta cerca de su casa en el muelle de la parroquia. Podría tratarse de una medusa común (Aurelia aurita), también conocida como sombrilla, medusa luna, platillo o medusa de cuatro ojos. No soy experto, pero comer, no la como.
