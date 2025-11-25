Érguete ofrece una «alternativa a las multas» en Moaña a menores con droga

El Concello de Moaña se comprometió en primavera a poner en marcha formaciones específicas para las familias de los menores multados por actos de vandalismo, hurtos o consumo de drogas. En este marco ayer la educadora social Noelia Romero reunió a familias de estudiantes de todos los cursos de los institutos As Barxas y A Paralaia, para informar sobre las consecuencias del consumo de cannabis así como del proyecto ADOS, que atiende a menores con una sanción administrativa por consumo de cannabis u otras sustancias estupefacientes.

Las familias asistentes entendieron un recurso que permite cambiar el pago de las multas a cambio de una formación para que entiendan la gravedad del consumo de drogas, merced a un covenio con la Subdelegación del Gobierno y la Diputación.

Érguete explica que en toda la provincia el consumo de cannabis no disminuye con el paso de los años y, es más, alertó a las familias de su «normalización» en la actualidad. «Si ves a alguien fumando cannabis por la calle ya no sorprende mientras que hace unos años no estaba tan visibilizado». Señala que eso hace disminuir la percepción de la gravedad del consumo de esta droga entre adolescentes. La mayoría de los consumidores empiezan «entre los 13 y los 15 años». Pone en valor un programa de educación que evita que muchas familias paguen una multa «que a lo mejor no se pueden permitir» dándole una alternativa de formación a los adolescentes. Este año, en toda la provincia, atendieron a 42 jóvenes.

Más allá de los problemas sociales, en la charla se incidió en «los problemas de salud mental que sufren muchos jóvenes por consumir droga y que no los perciben porque a veces no son inmediatos». Se incidió en la «peligrosidad» de estas drogas consideradas «blandas» y con un consumo «muy generalizado entre los adolescentes».

La Policía vincula la violencia nocturna en la villa al abuso del alcohol en los botellones

En los últimos meses se registraron varias peleas con agresiones destacadas en el marco de noches de movida en Moaña. Desde la Policía Local, sin embargo, atribuyen el problema más al consumo abusivo de alcohol que al de drogas.Los problemas de violencia o vandalismo se concentran en fechas señaladas con eventos como fiestas nocturnas en la villa alrededor de las cuales los jóvenes practican botellón.Hay que recordar que durante la reciente celebración de las concurridas Festas de San Martiño los cuerpos y fuerzas de seguridad llegaron a intervenir hasta en tres peleas en una misma noche.