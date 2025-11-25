Ejecutadas ya el 20% de las obras de rehabilitación de las viviendas de Nazaret

El 20% de la ejecución de la obra de las viviendas de Nazaret ya está ejecutada ahora mismo. Hay que recordar que, según el convenio, el 80% debía de estarlo para el próximo año. Después de vaciar los inmuebles, se acondicionó la parte de fuera y ahora se está trabajando en la fachada, según señala la propia concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez. Esta previsto que la obra finalice en octubre de 2026. Se trata de viviendas de protección oficial.

La obra está subvencionada por la Xunta de Galicia con 200.000 euros. La aportación autonómica es de 50.000 euros por vivienda (cuatro) y deriva de las ayudas convocadas por el Instituto Galego da Vivenda y Solo (IGVS) dirigidas a prestar apoyo a los concellos de menos de 30.000 habitantes. Fue la empresa Urbaser la que hace un mes fue la encargada de retirar de las casas de Nazaret todo lo que había en su interior, desde colchones, somieres, electrodomésticos o muebles. La rehabilitación fue adjudicada a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. Se trata del bloque número 3 de las viviendas de Nazaret que están constituidos por dos viviendas por planta, siguiendo la tipología de izquierda-derecha, para un total de cuatro viviendas. La distribución interior de las mismas corresponde a un corredor-distribuidor central y estancias. a cada lado, típicas de la época en laque fueron construidas siendo su origen las viviendas de profesores adscritas al colegio público de Nazaret. Cada vivienda tendrá tres dormitorios, con una superficie útil total máxima de uso residencial de 25 metros cuadrados y con un espacio bajo cubierta para el cuarto de instalación común.

El gobierno local de Cangas está muy satisfecho de cómo se desarrollan las obras y destaca lo avanzadas que están ya. Respecto a la Casa dos Pobres, no sabemos si ya comenzó a ser utilizada, después de que se aprobara el reglamento.