Las denuncias machistas suben de 61 a 82 en el Juzgado de Cangas

La comarca de O Morrazo afronta hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una programación cargada de actos reivindicativos que tendrán su colofón en Cangas, en la manifestación que recorrerá el frente marítimo a las 20:00 horas desde la Praza do Concello. Pese a las campañas, las denuncias de violencias machistas se han disparado en lo que va de año con respecto a 2024, según el balance de los dos primeros trimestres del año en el partido judicial de Cangas —que abarca los municipios de Cangas, Moaña y Vilaboa— que ofrece el Consejo General del Poder Judicial. Las denuncias en el Juzgado de Cangas en la primera mitad del año han pasado de 61 en 2024 a 82 y se incoaron 13 órdenes de protección, de las cuales fueron denegadas 3. En el mismo período de 2024 habían sido 20 órdenes de protección y seguridad de las víctimas, de las que figuraban denegadas, según la estadística del CGPJ, 8. En este año, todas las medidas de protección fueron para mujeres de nacionalidad española —5 en el primer trimestre y 8 en el segundo— y no constan víctimas menores de edad ni extranjeras, como tampoco menores tutelados de por medio. De las 13 órdenes de protección, 12 fueron por denuncias contra hombres de nacionalidad española y sólo una era contra un hombre extranjero.

Ruta «Mulleres de Cangas», este domingo en la villa. | FdV

Entre las medidas judiciales, en lo que va de año se han dictado 10 órdenes de alejamiento, 9 de prohibición de comunicación y 3 con suspensión de tenencia y uso de armas. Hubo más denuncias en el primer trimestre del año (44) que en el segundo (38), de las que cuatro fueron mujeres extranjeras. La gran mayoría fueron fruto de denuncias a través de atestados policiales y solo 7 —1 en el primer trimestre y 6 en el segundo— se presentaron directamente en dependencias judiciales por la víctima. Cinco de las mujeres se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. En 7 de los casos, la denuncia fue contra una persona con la que mantenía una relación afectiva; 4 de una ex relación afectiva y 2 contra el cónyuge.

Manifestación del 25-N, el año pasado en Cangas. | G. N.

En esta primera mitad de año, el partido judicial de Cangas resolvió el sobreseimiento provisional de 30 denuncias por no resultar justificada la perpetración del delito y otra por no haber autor conocido. En estos meses se han enjuiciado y condenado a 13 personas, todos varones españoles.

Los actos en los Concellos

Hoy, las calles de los tres municipios se llenarán de actos contra la violencia machista. En la Praza da Palma, en Cangas (Auditorio en caso de lluvia), los centros educativos volverán a exhibir sus propuestas «Contra as Violencias Machistas. Apúntate ao bo trato». Está prevista la participación de los CEIP Espiñeira con su proyecto «Nada que celebrar»; O Hío con «Quéreme non me quere», Castrillón con «Dándolle a volta ao conto», San Roque presentando «Batukada feminista», Casa de la Virgen con «Casandra», el Eduardo Pondal con «Luz sobre o negativo», Compañía de María y su iniciativa «Movémonos polo bo trato» y el IES Rodeira «Sementando bo trato». En la Praza do Concello y minutos antes de la manifestación de las 20:00 horas, se calentarán motores con Yara Juncal Boombox Dance Studio, y la pieza «Exhaustas». Tras la lectura del manifiesto del Consello Municipal da Igualdade a cargo de Martina Ferradás, cofundadora de la Fundación Legar y del proyecto Mulleres Raíz, partirá la manifestación. Desde el Concello se invita a acudir con velas violetas con luz led. La programación contra la violencia de género en Cangas incluyó el domingo una ruta «Historia das mulleres de Cangas» a cargo de la Asociación Illa dos Ratos en la que sus participantes conocieron historias de mujeres de diferentes épocas como María Soliño, la sindicalista represaliada Dolores Blanco o Fina Acuña, fundadora de Adicam.El sábado también se celebró otra ruta con la misma temática en Moaña con el recuerdo a mujeres como Lela Soage, Elisa de la Peña o Lola Diz. La programación en Cangas también contempla el miércoles la proyección de la película «Soy Nevenka», de Iciar Bollaín, en el Auditorio; que esta tarde, a las 17:30 se proyecta en la sede de la Asociación de Mulleres de Moaña. En este municipio, el salón de plenos acoge a las 12:00 el acto institucional con la lectura del manifiesto y homenaje a las mujeres víctimas de violencia en 2025, mediante una exposición de paños tejidos por las asociaciones de Mulleres y Poza da Moura. En el acto, participa el alumnado del IES A Paralaia. Los alumnos de 4º de la ESO del IES Johan Carballeira son los encargados de la declaración conmemorativa del 25N en Bueu, a las 12:00 en la Praza do Concello. A las 19:00 se proyecta Somos ponte en movemento», en el Centro Social do Mar.

El caso Fadoua Akkar, pendiente de los informes periciales

Moaña vive hoy su segundo Día Internacional contra la Violencia de Género después de que en octubre de 2024 se produjese la triste muerte de Fadoua Akkar ahogada en un coche en el puerto de Domaio en un caso que desde el inicio las autoridades trataron como de violencia machista.Su pareja sigue en prisión provisional desde entonces y todavía se desconoce cuándo se fijará el juicio. El encargado de recabar toda la información es el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra que está en estos momentos pendiente de recibir los informes periciales para poder fijar una fecha para el juicio.En medio de la programación de actos por el 25-N, este fin de semana las jugadoras del Domaio femenino y las del Friol exhibieron en el campo de A Granxa una pancarta con el lema «Non ao terrorismo machista». Participó la concejala de Muller, María Ortega.