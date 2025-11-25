El Concello firma el convenio para abastecerse de paneles solares en Reibón

El Concello de Moaña autorizó ayer, en Xunta de Goberno local, la firma del convenio con la Diputación de Pontevedra para el proyecto del plan +Renovables. Esto permitirá iniciar en breve la licitación para instalar 187 paneles fotovoltaicos en el tejado del pabellón de Reibón. La Diputación y el Concello aportarán unos 24.000 euros cada uno mientras que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá el grueso de la financiación, un total de 65.000 euros.

Cada placa tendrá una capacidad de generación de energía de 540W y el destino principal de las instalaciones será ayudar a abastecer a los inmuebles e instalaciones municipales. Se calcula un ahorro en la factura de la luz para el Concello de unos 17.000 euros al año por lo que no se tardaría mucho en amortizar la inversión inicial.

Además de usar la energía producida en este tejado, el proyecto recoge la obligación de destinar el 10% de la misma al suministro de familias de Moaña en riesgo de exclusión social. Para beneficiarse deberán residir en un radio de 2 kilómetros lineales desde el mencionado pabellón.