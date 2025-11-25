El Concello firma el convenio para abastecerse de paneles solares en Reibón
Sella el acuerdo con la Diputación para instalar 187 placas en el pabellón
El Concello de Moaña autorizó ayer, en Xunta de Goberno local, la firma del convenio con la Diputación de Pontevedra para el proyecto del plan +Renovables. Esto permitirá iniciar en breve la licitación para instalar 187 paneles fotovoltaicos en el tejado del pabellón de Reibón. La Diputación y el Concello aportarán unos 24.000 euros cada uno mientras que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá el grueso de la financiación, un total de 65.000 euros.
Cada placa tendrá una capacidad de generación de energía de 540W y el destino principal de las instalaciones será ayudar a abastecer a los inmuebles e instalaciones municipales. Se calcula un ahorro en la factura de la luz para el Concello de unos 17.000 euros al año por lo que no se tardaría mucho en amortizar la inversión inicial.
Además de usar la energía producida en este tejado, el proyecto recoge la obligación de destinar el 10% de la misma al suministro de familias de Moaña en riesgo de exclusión social. Para beneficiarse deberán residir en un radio de 2 kilómetros lineales desde el mencionado pabellón.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta