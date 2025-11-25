La cesión del local de la UAD de Cangas al Sergas se realizará por 20 años

La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) remitió a los concellos el borrador del decreto de traspaso a la comunidad autónoma gallega de los servicios y medios personales y materiales afectos a la atención sanitaria prestada en la Unidad de Atención a Drogodependientes (UAD). El documento ya está en manos de la Alcaldía de Cangas, pero no es suficiente para llevar el asunto al pleno y adoptar un acuerdo de cesión al respecto, en opinión de los propios técnicos municipales.

En el borrador hay que completar la fecha de cuando el Concello de Cangas cede al Sergas el local, ubicado en la avenida de Ourense. La duración del convenio que se firma, previa autorización del pleno, es por 20 años; el plazo se entenderá prorrogado por tácita reconducción mientras no exista oposición o acuerdo contrario entre las partes. El concesionario deberá hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de las instalaciones, está obligado a utilizar el local para la naturaleza para lo que fue creado y entregarlo en el mismo estado en el que se recibió. El Concello se reservará la facultad de inspeccionar el espacio para garantizar que el mismo es utilizado de acuerdo con los términos de la autorización.

Como consecuencia de la utilización de este inmueble, el concesionario asumirá mensualmente los gastos por consumo de electricidad, gas, combustible de calefacción y demás de funcionamiento. El Concello debe remitir un escrito de petición del abono de los citados importes en concepto de gastos de funcionamientos.

En este convenio se habla solo de la cesión del inmueble, no de hacerse cargo de las nóminas del personal que tiene la UAD de Cangas.