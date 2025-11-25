Bueu estudia implantar en 2026 el sistema terciario en la depuradora

El Concello de Bueu valora la implantación a lo largo del próximo año del sistema de tratamiento terciario en la Estación Depuradora de Aguas Residuales situada en Cabalo, cumpliendo así una de las recomendaciones formuladas por Augas de Galicia en el informe que ha remitido estos días al gobierno buenense, y en el que califica el estado global de la instalación como de «aceptable». Si bien la puesta en marcha de ese método de desinfección a través de rayos ultravioleta «no es de obligado cumplimiento» –como afirman desde el ejecutivo buenense– «nuestra intención es la de atender esa recomendación y activar el sistema», tal y como manifiesta el alcalde, Félix Juncal.

El informe de Augas de Galicia otorga una puntuación de 1,12 sobre un máximo de 2 a la EDAR buenense, asegura que cumple con todas las exigencias de las directivas europeas y establece, eso sí, tres recomendaciones. La primera de ellas es la ya mencionada de poner en funcionamiento el equipo de desinfección UV, «especialmente importante ya que el vertido se produce en una zona GAL y cerca de zonas de baño». El documento recoge que ese equipo lleva fuera de servicio desde su instalación en 2008, pero que el explotador de la instalación comunica que este está plenamente operativo para su puesta en servicio.

Asimismo, se apunta a la posibilidad de abrir el segundo canal del reactor biológico para incrementar la capacidad de aireación. Asimismo, se recomienda regular el caudal de lodos de alimentación al filtro banda para mejorar la sequedad. Y finalmente se recuerda al concello que tiene las competencias sobre los permisos de vertido y que debe remitirle la información relativa a los mismos.

Buen estado de conservación y limpieza

El documento apunta que las instalaciones se encuentran en un buen estado de conservación y limpieza, y recoge alguna de las incidencias que se produjeron en el periodo de estudio, que se extendió a lo largo de cuatro meses con un par de visitas técnicas y otras cuatro de toma de muestras. Se detectó una concentración entre baja y media para un agua residual urbana, constatándose que la EDAR recibe vertidos de industria alimentaria y vertidos no canalizados, así como pluviales e infiltraciones de aguas blancas de diluyen las cargas de entrada.

Desde el gobierno buenense se ha mostrado su satisfacción por «un informe muy favorable», pero dejando también clara su idea de seguir mejorando de cara al futuro, una línea en la que se enmarcaría ese sistema terciario. «La normativa no es obligatoria, pero sí hay unos mecanismos de control que se plantean en la Ría de Pontevedra y que, sin embargo, no se hace igual en la Ría de Vigo», apunta Juncal. El tratamiento ultravioleta fue testado a finales de 2022 por el concello para su puesta en marcha dentro de un pacto entre Concello de Bueu y Consellería de Infraestruturas a cambio de la financiación de la obra de Pazos Fontenla. Ninguna de las dos actuaciones llegó a llevarse a cabo en su momento.