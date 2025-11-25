Los Bombeiros do Morrazo sofocan un incendio en una isleta de contenedores en Bueu
El suceso ocurrió de madrugada en la PO-315, al lado de una parada de autobús en la Costa do Figueirón, en Beluso.
Los Bombeiros do Morrazo tuvieron que acudir esta noche a sofocar un incendio en una isleta de contenedores del servicio de recogida de basura situada en el Concello de Bueu. El suceso ocurrió al lado de una parada de autobús situada en la carretera PO-315 a su paso por la parroquia de Beluso, en las inmediaciones de la conocida como Costa do Figueirón. Afortunadamente los daños fueron únicamente materiales.
Desde la Mancomunidade do Morrazo, que es el ente supramunicipal que se encarga de la recogida de residuos en la comarca, confirman que el fuego afectó a tres colectores: uno de envases, otro de papel y cartón y un tercero de la fracción resto. Todo indica que el incendio fue intencionado porque dos de los contenedores -el de envases y fracción resto- estaban vacíos y solo el de papel tenía algo de contenido en su interior.
