Audición de alumnos de música en Cangas
El Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acoge este jueves día 27 la segunda de las jornadas de audiciones de alumnos del Conservatorio y de la Escola de Música dando conitnuidad a la primera celebrada el día 12 con percusión y Big Band. Será a las 19:30 horas y para muchos alumnos será la primera vez que se suban a un escenario.
