Abierto el plazo en Cangas para solicitar la autorización de los furanchos
El período autorizado arranca el 1 de diciembre y se prolonga al 30 de junio
Con el otoño y la cosecha del vino vuelven los furanchos. El Concello de Cangas ha abierto el plazo para que los furancheiros soliciten la autorización pertinente de apertura de estos establecimientos caseros en donde se vende el excedente de vino del consumo propio de sus bodegas y en donde se pueden servir hasta un máximo de cinco tapas.
La autorización se otorgará previa solicitud presentada por el interesado en la que haga constar el lugar exacto en donde sitúa la actividad, número de litros que pretende vender, variedad o variedades de uva de la que procede y el período en el que pretende poner a la venta su consumo que en ningún caso podrá ser superior a tres meses durante el periodo autorizado, que va del 1 de diciembre de este año al 30 de junio de 2026. El interesado debe aporta declaración responsable, DNI, título o contrato que acredite la disponibilidad del local, documentación de tener declaradas las viñas en el Rexistro Vitícola de Galicia, documentación de haber realizado las declaracviones obligatorias del sector vitícola, suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil y documento acreditativo del pago de las tasas correspondientes. De igual manera debe de incluir señalización de la elección del período de apertura, proyecto técnico sobre cumplimiento de la normativa en prevención de incendios, análisis del vino puesto a la venta y memoria descriptiva de la cantidad de vino a vender.
El horario de apertura del furancho será de 12:00 a 15:00 y 19:00 a 24:00.
