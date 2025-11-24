O Rompeolas
XX Feira ECO artesá.
En la nueva edición de este año la feria ya muestra productos típicos de Navidad.Acogida en el entorno del palco de la música de Moaña, este comercio que pone a la venta productos ecológicos, artesanos y de agricultura sostenible, se celebró ayer con éxito.
Miriam Díaz Aroca, en A' de Lino
A’ de Lino es una casa de comida que no hay mes que no caiga allí un famoso para degustar sus sabrosas carnes. Hasta alli llegó, la semana pasada, una de las famosas actrices de la entrañable y oscarizada película, Belle Époque, Miriam Díaz Aroca. A’ de Lino mantiene la fama que en su día tuvo aquel chuletón de Moaña, del que hace tiempo que se le sigue la pista.
El Sergas, que se baje de las escaleras en O Hío
El Sergas, si no quiere los terrenos de O Viso, debe decirlo claramente. No aplicar la táctica del gallego en la escalera. El Concello de Cangas invirtió un dinero que no tenía en comprar los terrenos para cedérselos. Así sabremos a qué atenerse los vecinos.
