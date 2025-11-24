Vecinos de O Hío buscan una salida al «lío» sanitario
Magosto y protesta en O Hío este fin de semana para dejar claro a la Consellería de Sanidade que ahí siguen sus reivindicaciones, las de construir el centro de salud para O Hío-Aldán y la reapertura del consultorio, que se cerró con la crisis.
Las asociaciones de la parroquia remitieron escritos a la Xunta sin obtener una contestación. Porque los vecinos quieren saber, también, si tanto empeño tiene el Ejecutivo autonómico en no construir el centro de salud de O Hío-Aldán, qué va a pasar con los terrenos que el Concello de Cangas compró y cedió al Sergas en el lugar de O Viso. Una inversión del Ayuntamiento que los vecinos entienden que está deaprovechando la Xunta, como la que se llevó a cabo en el local de la Unión, que acogió hasta la pandemia el consultorio..
