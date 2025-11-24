Santos pide dar «la batalla ante el momento crítico: Sisalde no puede abrir sin urgencias»

Los vecinos de Moaña ya empezaron la cuenta atrás para el día en el que conmemoran cuatro años de movilizaciones semanales para reclamar las urgencias, que será el 14 con una manifestación por las calles de la localidad. Ayer cumplieron 211 semanas con una nueva concentración dominical ante la Casa do Mar, liderada, como es habitual, por la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade; Leticia Santos, junto al portavoz de la Plataforma de defensa da danidade pública de Moaña, Gabriel Ferral.

La alcaldesa recordó que llevan 211 semanas con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, negándoles el derecho a que el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias vuelva a la localidad. Insistió en que Moaña no va a dejar «de dar la batalla» hasta que el PAC regrese y que hoy se va a volver a reunir la Mesa Local da Sanidade para pactar las movilizaciones y reivindicar con más fuerza este regreso. Reconoció que se vive un momento crítico y que es más importante que nunca dar batalla y no dar la lucha cerrada porque el nuevo centro de salud de Sisalde, que entra en la recta de finalización de los trabajos, «no puede abrir sin las urgencias». En la última reunión de la comisión de seguimiento de las obras, que se celebró el mes pasado, la Xunta supeditó el regreso de las urgencias a un estudio técnico.

Vecinos en la concentración de ayer ante la Casa do Mar. / Santos Álvarez

Santos calificó de «insólito» que un pueblo lleve cuatro años de protestas para el regreso de las urgencias, para recuperar un servicio que tenían antes de la pandemia y que el gobierno de Rueda les castigue de este manera «denegando unos derechos que es para todas y todos los vecinos de Moaña porque en las urgencias se atienden a todos y a todas».Más de medio centenar de vecinos acudieron ayer a esta concentración en la que volvieron a mostrar pancartas de mano con la reivindicación de las urgencias y contra la Xunta y se corearon consignas como «Rueda, escoita Moaña está en loita».

La alcaldesa pidió que se acuda este jueves al pleno en donde se va a tratar una moción de la Plataforma que explicó Gabriel Ferral , en la que se pide apoyo de la corporación de Moaña las próximas movilizaciones. Por un lado la del día 4 de Sos Sanidade Pública en el área de Vigo y, por otro, a la convocada por la Mesa Local da Sanidade el día 14 en Moaña. Además se exige a la Xunta el regreso de las urgencias a Moaña garantizando el Punto de Atención Continuada (PAC) en el nuevo centro de salud de Sisalde cumpliendo con lo estipulado en el convenio entre el Sergas y el Concello para la construcción del mismo,y la retirada del nuevo modelo de Atención Primaria con el compromiso de dotar en los presupuestos de 2026 de la partida suficiente que permita ampliar personal y medios en este tramo de la atención sanitaria.

Ferral agradeció la dignidad de los vecinos en la lucha por las urgencias y mostró el apoyo de la Plataforma a las concentraciones y huelga sanitaria del 26, 27 y 28 de noviembre contra el nuevo modelo de Atención Primaria, del que dijo que la daña más , la enmarca en la estraegia de privatización de la Xuntay genera problemas con guardias de médcios también fuera de sus centros de salud.