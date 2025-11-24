El quiosco de A Fraga se refuerza contra el viento

El hostelero Lino Fervenza, propietario de la conocida Taberna A´de Lino, en A Fraga, en Moaña, sigue apostando por explotar las posibilidades de esta parte alta del municipio y en octubre comenzó las obras de su nuevo proyecto, en el mirador da Fraga, con vistas a la ría de Vigo, para abrir un quisco de comida, también para llevar, aprovechando el tráfico de la PO-313 entre Moaña y Marín.

Estructura metálica del quisco. | Santos Á.

Muchos vecinos se han visto sorprendidos estos días porque lo que se anunció como un quiosco de madera en el mirador, ha comenzado con una estructura metálica. Pero el restaurador, que se ha hecho muy conocido por su filosofía de pasear la carne de su taberna por el valle de A Fraga y es conocido como «el hombre que pasea las carnes», asegura que el diseño del quiosco seguirá de madera, aunque los arquitectos le han aconsejado, debido al viento en esta zona alta, esta estructura metálica, que será revestida de madera.

Lino Fervenza decidió presentar este proyecto a la Comunidad de Montes de Moaña, como titular del mirador, y obtuvo la autorización. El proyecto tiene una historia familiar detrás y un componente de recuerdo a su abuelo Adelino Faria Garrido, del que dice que siempre le llevaba de niño hasta allí para ver el imponente hotel Bahía, con sus ventanas iluminadas. Rcuerda que le decía «el que monte un hotel aquí triunfará». Fervenza asegura que creció con el recuerdo de esas palabras de su abuelo y decidió empezar con este nuevo proyecto del quiosco, apostando por A Fraga,como lo hizo cuando abrió la taberna,y que será un complemento a ésta.

El hostelero considera que el quiosco respeta el mirador, no tapa vistas porque se ubica en un extremo izquierdo y está convencido de que quedará muy bonito y dará buen servicio a quien se acerque, con una terraza para contemplar las vistas a la ría. Dejja claro que no se trató de ningún concurso de los comuneros, que fue una idea suya que fue aceptada por la comunidad, en la que además hace una inversión importante y requiere de mucha gestión como llevar luz y agua. Sobre la fecha de remate, dice que dependerá del tiempo.