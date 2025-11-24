El PP pide dedución fiscal para luchar contra los locales vacíos

El grupo municipal del PP presenta al pleno del próximo viernes tres mociones, entre las que destaca la relacionada con la creación de un plan municipal de reactivación de los locales vacíos. Esa encabezada por el concejal Jesús Iglesias y pretende no solo crear el citado plan, sino instar al gobierno local a establecer incentivos fiscales para que se reabran o alquileres los locales.

Cangas ofrece un paisaje de locales vacíos, escaparates abandonados y persianas bajadas. En opinión del PP, esta imagen no solo afecta al comercio, sino también a l municipio, reduciendo su atractivo y la confianza del potencial inversor. Asegura que en Cangas, el gobierno local no puso en marcha ninguna iniciativa para luchar contra ello, cuando otros concellos sí lo hicieron: censos actualizados, bolsas de inmuebles disponibles, acuerdos con propietarios y campañas de promoción. «Desde el PP defendemos una gestión municipal eficiente, basada en la colaboración público-privada, en la reducción de las dificultades burocráticas y ene l apoyo directo al emprendimiento. Reactivar los locales cerrados no requiere grandes inversiones, sino voluntad política, organización y medidas fiscales inteligentes que incentiven la iniciativa privada y favorezcan la recuperación económica». El PP reconoce el esfuerzo que están realizando todos los comerciantes y autónomos que mantienen abiertas sus puertas.