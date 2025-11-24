Meiro premia a Pablo Portela como Embaixador da Cultura
REDACCIÓN
Bueu
La Asociación Veciñal A Morada de Meiro distinguió este fin de semana a Pablo Portela con el premio de Embaixador da Cultura, por la labor desarrollada para generar un entorno cultural en la aldea, «potenciar ducias de iniciativas e dedicar a súa vida á nosa aldea».
En un acto conducido por Fernando Miranda y que contó con la actuación de Cantadela de Meiro, el expresidente del colectivo recibió un galardón que en ediciones anteriores recayó en Míriam Ferradáns, Rodrigo Portela o Daniel Chapela, entre otros.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta