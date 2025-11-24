Meiro premia a Pablo Portela como Embaixador da Cultura

La Asociación Veciñal A Morada de Meiro distinguió este fin de semana a Pablo Portela con el premio de Embaixador da Cultura, por la labor desarrollada para generar un entorno cultural en la aldea, «potenciar ducias de iniciativas e dedicar a súa vida á nosa aldea».

En un acto conducido por Fernando Miranda y que contó con la actuación de Cantadela de Meiro, el expresidente del colectivo recibió un galardón que en ediciones anteriores recayó en Míriam Ferradáns, Rodrigo Portela o Daniel Chapela, entre otros.