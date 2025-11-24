El Instituto A Paralaia acoge hoy una charla sobre el cannabis en la adolescencia
Será impartida por técnicas de Érguete y está abierta al público
R. M.
La biblioteca del Instituto A Paralaia de Moaña acoge en la tarde de este lunes, de 17:00 a 18:00 horas, una charla informativa sobre el consumo de cannabis en la adolescencia y las sanciones administrativas que conlleva.
Será impartida por técnicas de la Asociación Érguete y se enmarca dentro del proyecto ADOS, organizada conxuntamente por los departamentos de Orientación de este instituto y el otro IES As Barxas de Moaña.
La charla está dirigida a todas las familias, profesorado y público en general.
