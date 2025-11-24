Un herido por un aparatoso atropello en Tirán

Un nuevo accidente de tráfico en Moaña, un municipio en el que la siniestralidad viaria empieza a convertirse en un quebradero de cabeza, dejó esta tarde a un herido. Se trata de un atropello que ocurrió poco antes de las cuatro y media de la tarde. Un vecino de Tirán de 51 años cruzaba por el entorno de un paso de peatones de la carretera general PO-551 a la altura de Vilela, cuando, por razones que se desconocen, fue arrollado por un coche. Golpeó contra la luna dañando el cristal y salió desplazado varios metros. Los técnicos de una ambulancia del 061 lo inmovilizaron y lo trasladaron al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con fuertes dolores en la espalda. Aunque estaba consciente, se le harán pruebas para comprobar si sufre daños internos.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Moaña, de la Guardia Civil y del 061.