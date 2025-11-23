Traídas de aguas de Moaña se adaptan a la prevención del mosquito tigre

La Asociación de Traídas de Augas de Galicia (Coxapo) reunió en el salón de plenos del Concello de Moaña a media docena de comunidades de aguas del municipio, en un encuentro promovido en colaboración con el gobierno local de Leticia Santos y que estaba abierto a particulares también, para informar sobre la adptación a las nuevas normativas del agua, cada vez más exigentes que no sólo obligan a estas comunidades sino a los vecinos con pozos particulares en sus casas. El fundador y asesor externo de Coxapo, Rafael Carrera, asegura que las comunidades de aguas de Moaña, que tienen una trayectoria de muchos años de funcionamiento, mantienen la garantía sanitaria del agua y de hecho son una referencia para el resto de Galicia como lo demostró con una visita que realizaron tras el congreso en Pontevedra con traídas de Europa que conocieron la de Meira.Según los últimos datos, el 42% de la traída municipal de Moaña se abastece de captaciones propias y la intención del gobierno es incrementarlas para reducir la dependencia del agua de Vigo que llega a través del emisario submarino.. La red abastece a 14.692 vecinos de los 19.474 del concello.

Carrera indica que en la reunión se informó sobre las adaptaciones a las normativas del agua y el cambio climático y cómo las comunidades se preparan para recibir a insectos como el mosquito tigre, que en este municipio está muy presente. Se obliga a poner rejillas de ventilación en los depósitos con mosquiteros para evitar nidos y también a aislar el gua, eliminando charcos al lado de los depòsitos. Carrera señala que las comunidades de Moaña ya están adaptadas en este sentido, aunque falta meter un testigo para detectar mosquito. La intención es hacerlo con casitas con cola en donde el insecto quede pegado y así se verá si hay testigos o no. El asesor de Coxapo les trasladó la importancia de no bajar la guardaia en este sentido.

Otro de los asuntos en los que se incidió fue en el proceso de control digital de las traídas cuyas directivas ya iniciaron, pero hay que completar con toda la documentación digital, certificados y altas para trasladar a la Cuenca, con la firma digital. El futuro pasa por llevar la tecnología a todo el proceso de control de la potabilidad del agua y poder controlar la calidad en el propio móvil.

De igual forma se habló del cambio climático y de la obligación del control del gasto del agua, que ya tienen estas comunidades pero que deben adaptar a un nuevo campo normativo y añadir costas adicionales que los vecinos deben respetar.

En este mismo sentido se habló de la regularización de los pozos particulares. Carrera asegura que el agua no es infinita y la extracción necesita un control. Recordó que un particular no puede abastecerse al mismo tiempo de su propio pozo y de otro recurso en su casa (traída o abastecimiento municipal) y que es obligatorio regularizar estos pozos. Estima que pueden haber 5.000 pozos en Moaña. Dice que muchos están legalizados, pero muchos más no, que ya acabó el plazo y hay inspecciones con multas por parte del Seprona y del Estado. El asesor recuerda que los propietarios de pozos deben digitalizar también el control del agua.