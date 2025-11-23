Sumar prepara una jornada de violenca contra la mujer en sanidad

Sumar Galicia organiza el próximo viernes, 28 de noviembre, en Cangas, en el Auditorio Municipal, una jornada de acceso libre bajo el título de «A saúde das mulleres no centro: erradicar violencias, garantir dereitos». El acto tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.30 horas y pretende poner en evidencia las violencias que las mujeres sufren en el sistema sanitario y abrir un espacio de encuentro, debate y acción colectiva. Están anunciadas las participaciones de Marta Lois, de la Coordinbadora Nacional del Movimiento Sumar Galicia; y de la diputada en el Congreso y presidenta de Sumar Galicia, Verónica Martínez Barbero, entra otras personas del Movimiento Sumar.

El encuentro está dirigido al público en general y tendrá como eje principal denunciar prácticas de violencia obstetricia, sesgos de género en los diagnósticos, infravaloración del dolor, procedimientos sin consentimiento y abandono de enfermedades específicas. Estas situaciones no son, para Sumar, casos aislados, sino violencias estructurales e institucionales que reflejen la persistencia de una cultura patriarcal en el sistema sanitario.

Programa de la jornada. / Fdv

La secretaria de Feminismos e Igualdad de Sumar Galicia, Rocío Núñez Rúa, señala que «las mujeres continuamos siendo tratadas como pacientes de segunda. La violencia obstetricia y el trato humillante no son excepciones : son violencia institucional. Y creemos que es importante ponerla en evidencia para que se le preste la debida atención». La apertura de la jornada correrá a cargo de Euloxio Santos Leites y Sara de Matos, portavoces de Sumar en O Morrazo.