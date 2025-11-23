Siete empresas optan al SAF de Cangas

La mesa de contratación del Servicio de Axuda no Fogar r se reunió el viernes para examinar cuantas empresas se había presentado al concurso del servicio y cuántas cumplían el requisito. Son siete las empresas que optan a ofrecer el servicio, que sale a licitación por un importe de 1.494.854,40 euros, es por un año con posibilidad de prorrogarlo por dos. El coste de la hora con IVA incluido se instala en 24,63 euros en 2026 y 25,28 euros en 2027. El cálculo se realiza estimando el coste hora para los 57.500 horas anuales (56.000 de dependencia 1.500 de libre concurrencia) de servicio en domicilio.

Las siete empresas que concurren al concurso son: Aralia Servicios Socio Sanitarios S.A., Attende Care S.L., Ayuda Familiar Castellón S.L., Fepas, Os ventos Innovación en Servicios S.L., Samaín Servicios a Comunidade S.A. y SIAD 24 SAF Cangas UTE (Protección Geriátrica 2005 S,L.:) y SIAD 24 Galicia S.L. Nunca antes se habían presentado tantas empresas, de hecho en varias ocasiones fue declarado desierto.

Se da la circunstancia de que las empresas Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., Attende Care S.L., Fepas y SIAD24-Asistencia SAF Cangas UTE presentan una declaración designando como confidencial la mayor parte del proyecto técnico. La secretaria advierte de lo establecido al respecto de la cláusula 10 del Pliego de Condiciones, «Non serán admisibles las declaraciones genéricas o que declaren que todos los documentos e información facilitada en la propuesta tienen carácter confidencial, ni se considerará de carácter confidencial aquella información que conste en documentos que sean públicamente accesibles». La mesa acordó requerir a los citados licitadores para que en el plazo de tres días hábiles aclaren esta circunstancia, debiendo concretar que partes de la oferta designada como confidencia es el motivo de tal designación (que comporte una ventaja competitiva para la empresa, que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir desconocida por terceros o que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado). De no cumplir se rechazará su confidencialidad. Será la Diputación quien resuelva.