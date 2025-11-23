Regreso de la lluvia y de nuevo una salida de vía en la Autovía en Domaio

La Autovía do Morrazo AG-46 volvió en la tarde de este domingo a registrar, con el regreso de las lluvias, otra salida de vía en el tramo de Domaio, pese a las obras en la calzada que había ejecutado Infraestructuras ante la sucesión de salidas de vía que se produjeron desde el comienzo del ototño.

El accidente se produjo a las 15:00 horas en el kilómetro 3, en sentido a Cangas, pasando el enlace de San Lourenzo, cuando el conductor perdió el control del coche, por causas que se desconocen, se salió de la vía e impactó contra la barrera. Tal y como señala la central de emergencias del 112, los dos ocupantes del vehículo salieron por sus propios medios, aunque una de las personas fue trasladada, muy nerviosa, por la ambulancia.

Desde el 112 se avisó a Urxencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, aunque no hizo falta su intervención. Tráfico se encargó del accidente y de regular el tráfico.

En sólo 20 horas, entre el amanecer del día 11 y la madrugada del día 12 de septiembre se sucedieron hasta cinco salidas de vía en la Autovía en Domaio. En noviembre también se produjeron salidas de vía con impactos contra la barrera. Las carreteras de Moaña y en especial la autovía registran una media de dos accidentes cada tres días desde que comenzó el otoño y se tiñeron de luto el pasado jueves con la muerte de un joven motorista en la PO-551.