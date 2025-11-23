Piden catalogar el varadero y las chabolas de A Congorza

La Asociación Mar da Pedra presenta las primeras alegaciones al Catálogo de Bens de Interese Cultural do Litoral de Galicia. El colectivo cangués afirma que aprecia la ausencia de catalogación del antiguo varadero ubicado en Restribeira, entre la ballenera y las naves de conserva, en el complejo industrial-conservero de Punta Balea, así como las chabolas de los gameleiros da Congorza.

Local de Mar da Pedra. | Gonzalo Núñez

Mar da Pedra considera que la catalogación de estos elementos es imprescindible para entender la importancia del conjunto y, por lo tanto, visibilizar su conservación y puesta en valor. «Para conseguir estos dos objetivos de forma sostenible es importante su unidad de sentido, evitar el fraccionamiento del recurso y de su disolución en un amera agregación de construcción, que aún valores patrimoniales propios, tienen un gran potencial en las sinergias de la acumulación de construcciones, usos y constituyentes de la cadena de producción histórica de la industria de la pesca artesanal, secando del pescado, salado, conservera... Historia etnográfica, antropológica, idioma, artesanía, carpintería de ribeira, pesca artesanal de bajura e industrial de altura: un caso único en la costa gallega», señala el colectivo.

Por todo ello, es por lo que propone la agrupación de todos los elementos en una única ficha que deberá facilitar el aprovechamiento futuro de tan importantes recursos para la vida cultural y el desarrollo de la villa. Mar da Pedra remitirá la propuesta al Concello de Cangas, a la Cofradía de Pescadores y a otras entidades locales que muestran su interés por este asunto. «También queremos resaltar la sorprendente ausencia en la catalogación de un elemento patrimonial directamente relacionado con el mar y la navegación: A Garita do Facho, así como el castro sobre el que se asienta, de gran importancia, aún que sí está recogido el petroglifo de Tombo dos Visos. En este sentido, estamos preparando otra propuesta para enviar la próxima emana antes de finalizar el plazo establecido para el 1 de diciembre de 2025, para lo que solicitamos el apoyo y la ayuda de las personas o entidades interesadas en otros casos que pudiera haber».

Mar da Pedra destaca en sus alegaciones que «el varadero existe desde, por lo menos, la primera mitad de los años 40, según testimonios orales pendientes de documentar, formó parte del proyecto industrial-pesqueiro de Massó y de todo el sector de las rías bajas y más allá, prestando servicio de varadero a la casa M.A.R. y a otra armadoras gallegas. El varadero cuenta con una instalación de maquinilla motorizada instalada en un foso bajo la superficie del suelo; la instalación también contaba con dos edificaciones auxiliares, destinada a almacén, oficina y apoyo a la actividad, además de carpintería del propio complejo. Los espacios de varadero y la ballenera estaban previamente dedicados a la varada y depósito de las gamelas de A Congorza, propiedad y operada en su mayoría por los vecinos del barrio de Outeiro, San Roque, y en general todo Balea. El propietario que desarrolló el varadero y la ballenera, Massó, reconoció este hecho acordando con los gameleiros afectadas la construcción de la chabola da Congorza».